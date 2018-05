Obama reafirma apoio americano à soberania de Tbilisi A Casa Branca informou nesta segunda-feira que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, confirmou o apoio dos EUA à soberania territorial da Geórgia, em linha com as fronteiras reconhecidas pela comunidade internacional. Isso foi uma alusão direta aos territórios da Ossétia do Sul e da Abkházia, que até 2008 faziam parte da Geórgia mas que então, com a apoio da Rússia, declararam a independência, após sofrerem um ataque do exército georgiano. Obama fez a declaração em reunião com o presidente da Geórgia, Mikhail Saakashvili, na qual ambos discutiram a possibilidade de firmarem um tratado de livre-comércio entre os dois países. Obama deu a declaração em momento de tensão com a Rússia por causa da Síria.