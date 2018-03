Obama reafirma que Jerusalém será a capital de Israel O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, reafirmou hoje sua posição de que Jerusalém será a capital de Israel. "Eu continuo dizendo que Jerusalém será a capital de Israel. Eu disse isso antes e torno a dizer, mas eu também observei que isso é uma questão a ser decidida por meio de negociações", declarou Obama. O comentário foi feito em Sderot, uma cidade do sul de Israel próxima da fronteira com a Faixa de Gaza. Tanto israelenses quanto palestinos reivindicam Jerusalém como capital. A cidade - sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos - foi capturada por Israel em 1967, durante a Guerra dos Seis Dias. Anos mais tarde, o governo israelense anexou a cidade e a declarou sua capital "eterna e indivisível". As iniciativas israelenses, no entanto, são rechaçadas pela comunidade internacional, que defende uma solução negociada. Os palestinos reivindicam o setor tradicionalmente árabe da cidade, conhecido como Jerusalém Oriental, como capital de seu futuro Estado independente e soberano. As informações são da Dow Jones.