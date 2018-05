Obama realizará fórum sobre atrair empregos para os EUA

Obama reconhece que o maior desafio enfrentado é reconstruir a economia para que, novamente, trabalho duro seja recompensado.

"Agora, a coisa mais importante que precisamos fazer é trazer mais americanos de volta ao trabalho", disse.

"Soubemos que nossa economia criou 212 mil postos de trabalho no setor privado em dezembro. Depois de perder mais de 8 milhões de vagas durante a recessão, nós criamos mais de 3 milhões de postos no setor privado nos últimos 22 meses. Estamos começando 2012 com o setor de manufatura em elevação e o setor automotivo em recuperação", afirmou. Obama avalia que os EUA estão indo na direção certa.

A recuperação da classe média é a razão pela qual o presidente dos EUA apontou Richard Cordray, nesta semana como chefe do bureau de Proteção Financeira ao Consumidor. Mas ele argumenta que os Republicanos seguem bloqueando a confirmação no Senado, "não pelo fato de que são contra ele, mas porque querem enfraquecer a agência (que representará). Isso não faz sentido". As informações são do site da Casa Branca.