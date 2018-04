Obama recebe apoio do ex-rival Chris Dodd O pré-candidato democrata à Casa Branca Barack Obama recebeu na terça-feira o apoio do ex-adversário Chris Dodd, enquanto Hillary Clinton aposta num debate à noite para tentar reverter o atual favoritismo do senador. No lado republicano, o senador John McCain, virtual candidato governista para as eleições de novembro, se viu obrigado a pedir desculpas pelo comportamento do radialista conservador Bill Cunningham, que o antecedeu num comício em Cincinnati e se referiu três vezes ao democrata como "Barack Hussein Obama", salientando seu nome do meio, de conotação islâmica, o que o torna "xará" do ex-ditador iraquiano Saddam Hussein. Cunningham também disse que a ex-secretária de Estado Madeline Albright, seguidora de Hillary, "parece a morte requentada". "Quero me dissociar de qualquer comentário pejorativo que tenha sido feito", disse McCain a jornalistas. O senador não escolheu Cunningham para participar do comício e nem se encontrou com ele. Dodd, um veterano senador que abandonou a pré-candidatura em janeiro, anunciou o apoio a Obama durante entrevista coletiva com o candidato. Contou que já esteve "cético como muitos outros", mas acabou conquistado por Obama. Os dois candidatos democratas restantes se enfrentam a partir de 21h (23h em Brasília) na gélida Cleveland, no que é a última grande chance de Hillary para conter a "onda Obama" das últimas semanas. Para a campanha dela, é crucial vencer na terça-feira que vem em Texas e Ohio, embora as pesquisas mostrem avanços de Obama nesses Estados. Além disso, uma nova pesquisa New York Times/CBS News mostrou que Obama é visto pelos democratas como o candidato mais capacitado para derrotar McCain na eleição geral de novembro. Houve outra má notícia para a ex-favoritíssima Hillary: o jornal The Washington Post disse na terça-feira que, durante café da manhã com jornalistas na véspera, o assessor de imprensa dela, Phil Singer, criticou a imprensa por uma cobertura "tristemente inadequada" da campanha de Obama. No mesmo evento, Harold Ickes, assessor de Hillary, disse aos jornalistas: "Acho que se perdermos em Texas e Ohio a senhora Clinton terá de tomar decisões quanto a ir adiante ou não." Analistas especulam nos últimos dias sobre qual Hillary irá ao debate de Cleveland: aquela que na semana passada declarou, num confronto no Texas, que estava honrada em dividir o palco com Obama, ou a que no sábado disse "Que vergonha, Barack Obama!", por supostamente distorcer posições dela. Na entrevista coletiva com Dodd, Obama disse que a disputa "ficou um pouco mais quente nos últimos dois dias" e que orientou seus assessores "a garantir que mantemos o tipo de campanha da qual, ganhando ou perdendo, nos orgulharemos depois." Afirmou que torce para que Hillary tenha dado a mesma orientação a sua equipe. Em evento com eleitores em Lorain (Ohio), Hillary admitiu que estava "um pouco esquentada no fim de semana". Ao falar em recuperar a economia dos EUA, voltou a criticar os discursos de Obama, que segunda ela têm muita inspiração e pouco conteúdo. "Esperança não é um plano", disse ela, citando um dos conceitos favoritos do rival, a quem qualifica como inexperiente. A pesquisa New York Times/CBS News sugere que essa estratégia não funciona. Para 47 por cento dos entrevistados, Obama agiria de forma sábia numa crise internacional, contra 39 por cento que prefeririam Hillary nessa circunstância. Além disso, 69 por cento acham que Obama seria um comandante-chefe eficaz, contra apenas 54 por cento para Hillary. (Reportagem adicional de Andy Sullivan e John Whitesides em Ohio)