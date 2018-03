Obama recebe com satisfação apoio de Colin Powell O candidato à presidência dos Estados Unidos Barack Obama recebeu com satisfação o apoio declarado pelo ex-secretário de Estado americano Colin Powell e sugeriu que ele poderia ter um lugar no governo, caso a chapa democrata saia vitoriosa das eleições de 4 de novembro. Powell atravessou as linhas partidárias e declarou ontem apoio a Obama durante entrevista à emissora de televisão NBC. Hoje, Obama comentou à mesma emissora que o apoio do ex-chanceler do republicano George W. Bush "será importante" para sua campanha. Se Powell quiser participar formalmente, prosseguiu Obama, "é algo que teremos de discutir". Obama disse que Powell, um general reformado de quatro estrelas, não disse nada a ele antes de anunciar o apoio e afirmou que gostaria de vê-lo atuando na campanha.