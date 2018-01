Obama recebe Hollande na Casa Branca

Com Obama ao lado da primeira-dama norte-americana, Michelle, uma guarda militar honorária deu as boas-vindas a Hollande enquanto ele entrava pelo Jardim Sul da Casa Branca.

Obama e Hollande cumprimentaram-se com um aperto de mãos enquanto o público aplaudia em uma manhã fria em Washington. A seguir, eles cumprimentaram dois veteranos de guerra norte-americanos que lutaram na França durante a Segunda Guerra Mundial.

Os dois líderes destacaram as boas relações bilaterais e sua influência sobre suas respectivas histórias.

"Nós estamos aqui um por causa do outro", disse Obama. "Nós devemos um ao outro a nossa liberdade."

Alternando entre o francês e o inglês, Hollande repercutiu os comentários de Obama. "Nossos países sabem o que devem um ao outro: sua liberdade", declarou.

Depois da recepção, Obama e Hollande seguiram para o Salão Oval da Casa Branca para discutirem questões como o programa nuclear iraniano, a guerra civil síria e o crescente extremismo islâmico no norte da África.

Mais tarde, Obama e Michelle darão a Hollande um jantar de Estado do qual participarão mais de 300 dignitários e celebridades.

Trata-se da primeira visita de Estado de um líder francês aos EUA em 18 anos e a primeira oferecida no segundo mandato do presidente Barack Obama. A honraria estava reservada à presidente brasileira, Dilma Rousseff, em outubro passado, mas ela desmarcou a viagem depois das revelações de que os EUA espionaram o Brasil e as comunicações diretas de Dilma. Fonte: Associated Press.