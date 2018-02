Obama reforça compromisso em reduzir deportações

Obama afirmou que prefere uma ação do Congresso, que tem mostrado paciência e tentado trabalhar envolvendo os dois partidos. De acordo com o presidente, se o Congresso atuar, ele não terá de adotar ações executivas. Os republicanos declaram que qualquer medida da presidência pode dificultar as relações com a Casa Branca.

O líder americano contrariou latinos e grupos de defesa de imigração no início deste ano quando adiou medidas executivas até depois da eleição. Qualquer ação presidencial vai provavelmente reduzir o número de deportações e conceder autorizações de trabalho para

milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Fonte: Associated Press.