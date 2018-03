Obama rejeita idéia de fazer discurso no Portão de Brandemburgo O candidato democrata a presidente dos EUA, Barack Obama, decidiu não fazer um discurso diante do Portão de Brandemburgo, em Berlim, disseram assessores na sexta-feira. "Barack deixou claro para nós desde o começo que não achava que fazia sentido algum para ele falar no Portão de Brandemburgo, o que ele achava que talvez fosse presunçoso demais", disse Denis McDonough, seu consultor político. Obama viaja na próxima semana a Jordânia, Israel, Grã-Bretanha, França e Alemanha, e também provavelmente a Iraque e Afeganistão. O discurso em Berlim será um dos pontos altos da viagem, sobre a qual há escassos detalhes divulgados -- sabe-se, por exemplo, que na quinta-feira ele encontrará a chanceler alemã, Angela Merkel. Alguns assessores de Obama cogitavam um discurso de Obama no Portão de Brandemburgo, um símbolo da unidade alemã. Por meio de um porta-voz, Merkel fez saber que não via com bons olhos a realização de um evento "eleitoreiro" num lugar tão importante. O candidato republicano à Casa Branca, John McCain, disse que seu rival estava indo fazer "um comício no exterior". Obama é muito popular na Europa, e seu discurso em Berlim deve atrair uma multidão.