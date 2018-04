Obama reúne-se com Zardari em Washington O presidente dos EUA, Barack Obama, reuniu-se ontem com seu colega paquistanês, Asif Ali Zardari. De acordo com a Casa Branca, durante o encontro - que ocorreu a portas fechadas - os dois discutiram questões relacionadas ao terrorismo e à economia do Paquistão. Segundo assessores do presidente americano, Obama deve viajar este ano para o Paquistão, mas uma data ainda não foi divulgada.