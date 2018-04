Obama saúda Dia D e critica Irã e Coreia

No 65º aniversário do desembarque aliado do Dia D na costa francesa,o presidente americano, Barack Obama, prestou ontem tributo aos soldados que desembarcaram na Normandia - episódio que ele qualificou como um marco da mudança do destino do século 20 e da consolidação da aliança entre os Estados Unidos e a Europa. Em meio as homenagens - das quais também participaram o presidente francês, Nicolas Sarkozy, o premiê britânico, Gordon Brown, o príncipe Charles e o líder canadense, Stephen Harper -, Obama voltou a pedir avanços mais rápidos nas negociações de paz do Oriente Médio, criticou o programa nuclear iraniano e qualificou de "extraordinariamente provocativos" os testes de bombas atômicas e de mísseis da Coreia do Norte. Para o presidente americano, os palestinos precisam se comprometer com a formação de instituições mais sólidas e isolar os radicais, enquanto Israel deve frear sua política de ampliação dos assentamentos. Nos casos iraniano e norte-coreano, ele defendeu a adoção de "uma diplomacia mais firme" por parte dos EUA e de seus aliados na comunidade internacional. O discurso no cemitério americano da Praia Omaha, foi o último do giro de Obama que começou com visitas à Arábia Saudita e ao Egito - onde ele pediu "um novo começo" nas relações dos EUA com os muçulmanos. Durante a cerimônia, Brown cometeu uma gafe ao se referir à Praia Omaha como "Praia Obama", causando sorrisos discretos na plateia. O americano William Dabney, de 84 anos, estava entre os homenageados da cerimônia na Normandia. "O tiroteio era furioso. Eu estava erguendo cadáveres e procurando as minas que explodiam os soldados", lembrou. Cerca de 215 mil soldados aliados e um número aproximadamente igual de alemães foram mortos ou feridos no Dia D e nos três meses que os aliados levaram para garantir a tomada da Normandia, uma batalha decisiva para libertar a França dos nazistas.