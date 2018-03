Obama se aproxima de indicação histórica à Presidência dos EUA Barack Obama está prestes a se tornar o vencedor da longa disputa democrata pela indicação à Presidências dos Estados Unidos, graças a um fluxo constante de delegados rumo à sua candidatura. Obama recebeu o apoio de pelo menos 20 superdelegados -- dirigentes partidários e ocupantes de cargos eletivos, cujo voto não depende das eleições primárias -- e de 10 delegados comprometidos com o ex-adversário John Edwards. Isso deixa o senador a menos de 15 delegados dos 2.118 necessários para vencer a convenção democrata de agosto. Ele deve alcançar essa marca na noite de terça-feira, quando são eleitos os 31 últimos delegados, por Montana e Dakota do Sul. A adversária dele, Hillary Clinton, disse em teleconferência com parlamentares de Nova York que estaria "aberta" a ser candidata a vice de Obama. Mas o comitê dela negou que Hillary vá usar um comício de terça-feira à noite em Nova York, Estado pelo qual é senadora, para reconhecer a vitória do rival. "A luta pela indicação vai até que alguém consiga o número mágico, e isso não está aí hoje e não é de jeito nenhum o que a senadora Clinton vai falar a respeito nesta noite", disse Terry McAuliffe, chefe da campanha dela, à CNN. A votação termina às 19h em Dakota do Sul (22h em Brasília) e uma hora depois em Montana. Ainda há cerca de 150 superdelegados indecisos, e o fim do processo de eleições primárias -- que durou cinco meses -- pode disparar uma onda em torno de Obama. O comitê dele vem pedindo que os superdelegados façam essas declarações de voto enquanto as urnas ainda estão abertas, para que ele alcance o "número mágico" com os delegados eleitos nos dois Estados. Um grupo de 17 senadores democratas indecisos se reuniu para discutir a hora certa de declarar apoio. Eles voltam a se encontrar na quarta-feira. Nos últimos dois dias, o comitê de Hillary emite sinais contraditórios sobre a permanência dela na disputa a partir de quarta-feira. Fazendo campanha na segunda-feira em Dakota do Sul, ela disse que o fim das primárias marca "o começo de uma nova fase da campanha", em que ela tentará convencer os superdelegados de que é a candidata com mais chances de derrotar o republicano John McCain na eleição geral de novembro. Agora que a trilha da campanha chegou ao fim, assessores dela foram orientados a se dirigir a Nova York ou a irem para suas cidades até segunda ordem. Na quarta-feira, Obama e Hillary tem um discurso marcado na sede de uma entidade pró-Israel, em Washington. Obama contou a jornalistas que, ao falar com Hillary no domingo para cumprimentá-la pela vitória de Porto Rico, ele sugeriu a ela que "quando a poeira baixar eu queria encontrá-la na hora e lugar que ela escolhesse". (Reportagem adicional de Caren Bohan, Doina Chiacu, Thomas Ferraro, Jackie Frank e Ellen Wulfhorst)