Obama se diz animado com redução da violência no Iraque O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, disse na segunda-feira estar animado pela redução da violência no Iraque, mas reafirmou seu apoio à retirada das tropas norte-americanas do país. Obama, que conseguiu a indicação do partido democrata à presidência no início do mês e irá concorrer em novembro contra o republicano John McCain, falou sobre a melhora nas condições de segurança do Iraque em uma conversa telefônica com o ministro das Relações Exteriores iraquiano, Hoshiyar Zebari. "Ressaltei para ele o quanto eu estava animado com a redução da violência no Iraque", disse Obama, acrescentando que também é importante começar a retirada de tropas norte-americanas daquele país. Obama, que é senador por Illinois, conversou com Zebari um dia depois de uma autoridade iraquiana se encontrar em Washington com McCain, que é senador por Arizona. (Reportagem de Caren Bohan)