Obama se diz perplexo com polêmica sobre seu local de nascimento

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou nesta quarta-feira, 27, estar perplexo e desconcertado com a polêmica gerada em torno de seu local de nascimento. Ele disse que a "obsessão dos meios de comunicação" sobre o tema é uma distração em um "momento difícil".

"Não temos tempo para essas tolices. Temos coisas mais importantes a fazer", declarou Obama em breve pronunciamento.

A Casa Branca divulgou hoje uma cópia da versão completa da certidão de nascimento do presidente, que comprova que Obama nasceu no Havaí em 4 de agosto de 1961.

A cópia divulgada nesta quarta-feira tem a assinatura da mãe do presidente, Anne Dunham Obama, de uma testemunha e de funcionários do registro civil e confirma que ele nasceu em Honolulu.

Uma versão resumida do documento, expedido pelas autoridades do Havaí, foi divulgada pela equipe de Obama na internet durante a campanha presidencial de 2008, quando parte de seus adversários colocaram em dúvida o local de nascimento do então candidato, o que poderia impedir sua eleição para presidente.

A polêmica reacendeu nas últimas semanas, quando o empresário Donald Trump, que pretende ser o candidato republicano nas eleições presidências de 2012, questionou se o presidente nasceu nos Estados Unidos.

Ao falar com jornalistas hoje, Obama ressaltou que mesmo em pleno debate sobre as prioridades orçamentárias do país, a polêmica sobre seu local de nascimento dominou as discussões nos Estados Unidos.

Com AP e Efe