Obama segue em ascensão após mais 3 vitórias em prévias O pré-candidato democrata Barack Obama conquistou mais três importantes vitórias em prévias e deixou sua rival na disputa pela Presidência, Hillary Clinton, à procura de respostas para sua campanha nesta quarta-feira. Obama e o candidato mais bem colocado do Partido Republicano, John McCain, venceram as prévias da Virgínia, Maryland e do Distrito de Columbia na terça-feira. Com isso, McCain aproximou-se ainda mais da nomeação de sua legenda para concorrer nas eleições de novembro. Por seu lado, Obama ampliou uma onda vitoriosa para oito conquistas consecutivas sobre Clinton, em uma acirrada disputa que parece estar se voltando para o lado dele. "Esta é a nova maioria americana", disse Obama a simpatizantes em Madison, Wisconsin, onde ocorre a próxima prévia. "Esta é a cara da mudança quando ela acontece de baixo para cima." Clinton já conta com a nova rodada de prévias, em Ohio e no Texas, como sua melhor aposta para barrar o bom momento de Obama. "Vamos varrer o Texas nas próximas três semanas', disse Clinton em El Paso, Texas, para onde se dirigiu na terça-feira antes de os resultados das prévias do dia serem conhecidos. Ela não mencionou seu desempenho. As três vitórias de Obama na terça ocorreram em terreno fértil para ele, com grandes populações de eleitores com maior nível de educação, alta renda e negros. Mas pesquisas de boca-de-urna apontaram que o senador aumentou dramaticamente sua base de apoio em grupos antes leais a Hillary. Ele apareceu na frente entre mulheres, hispânicos, idosos e em todos os níveis de educação e renda na Virgínia -- Obama basicamente abocanhou metade dos votos de brancos. O pré-candidato democrata já superou Hillary na disputa por delegados comprometidos a votar nele na convenção do Partido Democrata, em agosto. Obama tem 1.074 delegados, contra 967 de Hillary, de acordo com a contagem da rede MSNBC. Para a indicação democrata, são necessários 2.025.