Obama seria morto, diz escritora A escritora britânica Doris Lessing, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura no ano passado, disse ontem em Estocolmo, na Suécia, que acredita que o senador democrata Barack Obama será assassinado se for eleito presidente. Questionada a respeito de quem apóia na corrida presidencial americana, se Obama ou a senadora Hillary Clinton, Doris respondeu ao jornal ?Dagens Nyheter? que não tinha preferência por nenhum candidato, mas que gostaria de ver os dois unidos para derrotar os rivais republicanos. "Talvez seja melhor que Hillary vença a corrida democrata, em vez de Obama", disse. "Além do mais, ele provavelmente não duraria muito, sendo negro e presidente dos EUA. Eles o matariam", declarou, sem especificar quem mataria o senador.