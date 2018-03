Obama supera McCain em gastos na campanha O democrata Barack Obama leva vantagem sobre o republicano John McCain não apenas nas pesquisas de intenção de voto. Obama também está gastando mais que o rival na corrida pela Casa Branca. Somente na segunda-feira, Obama gastou US$ 3,3 milhões na campanha, de olho no voto dos indecisos e nos Estados cruciais para a corrida eleitoral. Mantendo esse ritmo, o democrata gastará mais de US$ 90 milhões em anúncios até as eleições de 4 de novembro. O valor é maior que todo o dinheiro que o republicano tem para sua campanha. No mesmo dia, McCain gastou US$ 900 mil em publicidade, e o Comitê Nacional Republicano, outros US$ 700 mil. Obama leva vantagem nas intenções de voto em Estados cruciais. Na última pesquisa do Instituto Gallup, divulgada ontem, ele aparecia com 11 pontos porcentuais de vantagem sobre McCain (52% a 41%). A diferença é a maior desde o início das pesquisas do instituto na atual corrida eleitoral. Os dois também buscam explorar as fraquezas do rival. Os anúncios democratas têm batido na tecla da economia, em meio à crise no sistema financeiro. McCain já reconheceu anteriormente que o assunto não é o seu forte. Já o republicano levanta dúvidas sobre o passado e o caráter de Obama. O democrata acusou a campanha rival de golpes baixos.