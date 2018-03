Obama supera McCain entre latinos, diz pesquisa Os eleitores hispânicos dos Estados Unidos preferem o democrata Barack Obama ao republicano John McCain, mas aquele ainda não alcança, dentro dessa comunidade, os índices de popularidade registrados por sua ex-rival de partido Hillary Clinton, mostrou na quarta-feira uma nova pesquisa Reuters/Zogby. Duas semanas depois de conquistar a vaga democrata para as eleições presidenciais de novembro, Obama apresentava nacionalmente uma pequena vantagem em relação a McCain, de 47 por cento das intenções de voto contra 42, segundo revelou a enquete. Entre os eleitores de origem hispânica, Obama conta com 54 por cento de apoio, contra 44 por cento para McCain. Pesquisas do instituto Gallup realizadas em maio e dados divulgados no começo deste mês mostraram Obama em uma posição mais confortável entre os eleitores latinos (62 por cento das intenções de voto contra 29 por cento para o republicano). Hillary conseguiu mais de dois terços dos votos hispânicos durante as prévias do Partido Democrata, e a campanha de Obama, que pode se transformar no primeiro presidente negro dos EUA, começou a adotar medidas para angariar os votos desse grupo. O voto latino, que somaria 8 por cento do total do país, é considerado crucial em Estados que podem definir a disputa, como a Flórida, o Novo México, Nevada, o Colorado e o Arizona. "Obama sabe que Hillary é uma 'marca' reconhecida entre os hispânicos, ao passo que muitos deles ainda não o conhecem", afirmou à Reuters Andres Ramírez, vice-presidente para assuntos hispânicos da NDN, um centro de pesquisa identificado com o Partido Democrata. McCain, de outro lado, exibe um antigo histórico de envolvimento com temas de interesse dos latinos e, ao menos inicialmente, defendeu uma reforma para legalizar a situação dos imigrantes ilegais. Porém mais tarde, de olho nas alas mais conservadoras de seu partido, o candidato republicano adotou uma postura menos flexível a respeito da questão. Desde então, Obama vem reforçando sua estratégia para conquistar os eleitores hispânicos, que poderiam somar mais de 18 milhões de votos neste ano, segundo projeções. Na terça-feira, o democrata reuniu-se com representantes da bancada hispânica do Congresso norte-americano, em busca de aliados capazes de fazer aumentar sua popularidade dentro dessa comunidade, e anunciou a contratação de Patti Solís para sua campanha. Solís trabalhou durante anos com Hillary, de quem foi chefe de campanha até a ex-primeira-dama começar a perder votos nas prévias para Obama e reestruturar sua equipe. Durante essas prévias, o democrata gastou mais de 10 milhões de dólares com peças de divulgação voltadas à comunidade latina, disse Ramírez. E Obama deve continuar investindo dinheiro e contratando especialistas com vistas a adotar uma estratégia de comunicação mais eficiente, acrescentou. McCain, de sua parte, também deu início a sua ofensiva, divulgando anúncios de TV em espanhol, falando sobre temas de interesse dos latino-americanos e concedendo entrevistas a meios de comunicação de língua hispânica, entre outras atividades. A pesquisa Reuters/Zogby foi realizada nacionalmente e consultou 1.113 eleitores em potencial entre a quinta-feira e o sábado, possuindo uma margem de erro de três pontos percentuais para cima ou para baixo. (Reportagem de Adriana Garcia)