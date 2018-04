Obama telefonou para Brown ontem, informa Casa Banca O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, telefonou na noite de ontem ao primeiro-ministro britânico, Gordon Brown. Segundo nota enviada pela Casa Branca, eles conversaram por 15 minutos sobre diversos assuntos, como o discurso de Obama no Cairo e a reforma regulatória financeira. A Casa Branca informou também que Obama espera encontrar-se com Brown no sábado, na Normandia, para as comemorações de 65 anos do Dia D, que marca o fim da Segunda Guerra Mundial.