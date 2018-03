Obama tem 10 pontos de vantagem sobre McCain, diz pesquisa

O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, voltou a abrir uma vantagem de dez pontos porcentuais nas intenções de voto sobre seu rival republicano John McCain, indica a pesquisa diária do Gallup, publicada neste domingo na página do instituto na internet. Na pesquisa de sábado, Obama tinha 50% e McCain estava com 42% das intenções de voto. A última pesquisa na qual o democrata liderou por dez pontos de vantagem foi a de 13 de outubro. Veja também: Colin Powell anuncia apoio a Obama Obama reúne multidão em Estado republicano Confira os números das pesquisas nos Estados Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA "Essa é a primeira pesquisa do Gallup feita apenas com entrevistas realizadas após o terceiro e último debate entre os dois candidatos, na noite de quarta-feira. O atual apoio a McCain, de 42% do eleitorado, está na média que ele recebeu nos últimos 18 dias, oscilando entre 41% e 43% das intenções de voto. Já o apoio a Obama está no pico da média, que oscilou entre 48% e 52% nas intenções de voto no mesmo período", avalia o Gallup. O instituto chama a atenção para o fato de 1% dos eleitores registrados terem dito que votarão em um candidato independente e que apenas 6% do eleitorado está indeciso, porcentual mais baixo, até agora, na disputa presidencial americana. A pesquisa do Gallup entrevistou 2.798 eleitores registrados entre os dias 16 e 18 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.