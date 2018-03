Obama tem 48% ante 42% de McCain, mostra pesquisa Pesquisa do jornal ''USA Today'' e do Instituto Gallup, divulgada ontem, mostra o candidato democrata Barack Obama com vantagem de 6 pontos porcentuais sobre o republicano John McCain na corrida presidencial dos Estados Unidos. Obama lidera com 48% as intenções de voto. McCain tem 42%. Segundo a mesma sondagem, 23% dos eleitores americanos acham que a idade de McCain é um problema, enquanto apenas 8% dizem que a raça de Obama seria um empecilho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.