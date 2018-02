Obama tenta conquistar latinos em corrida presidencial nos EUA O senador Barack Obama, pré-candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, divulgou na semana passada suas propostas para a América Latina, dando início a um renovado esforço para conquistar o crucial voto dos eleitores hispânicos na eleição de novembro. Os latinos nascidos nos EUA ou os naturalizados e aptos a votar respondem por 8 por cento do eleitorado do país. Eles estão concentrados em Estados que podem ser determinantes no pleito presidencial, entre os quais Nevada, a Flórida, o Novo México e o Colorado, segundo analistas de política. Obama "está iniciando uma campanha muito mais agressiva na comunidade latina", disse à Reuters Freddy Balsera, um cabo eleitoral dos democratas que atua como porta-voz do pré-candidato junto aos meios de comunicação hispânicos. "Ele reconhece que esse eleitorado desempenhará um papel-chave na disputa e que seu nome não é tão conhecido como o de Hillary (Hillary Clinton, senadora e pré-candidata democrata) ou o de John McCain (candidato do Partido Republicano)", acrescentou. Hillary obteve uma folgada maioria dos votos latinos ao enfrentar Obama nas prévias, e isso principalmente em Estados grandes como a Califórnia e Nova York. A pré-candidata, no entanto, deve perder a disputa com seu colega de partido pelo direito de participar das eleições presidenciais. O próximo embate entre os dois ocorrerá no dia 1o de junho, em Porto Rico, onde Hillary lidera as pesquisas. Obama, porém, conseguiu reduzir de 20 para 7 pontos percentuais sua distância em relação à rival. Em um anúncio de campanha no qual fala em espanhol, Obama diz: "No 1o de junho, será uma honra contar com o seu voto." Segundo especialistas, de toda forma, o pré-candidato, que se transformaria no primeiro negro a comandar os EUA, não teria dificuldade em conquistar o voto dos hispânicos frente ao candidato republicano. Para Simon Rosenberg, presidente do NDN (um instituto de pesquisa ligado aos democratas), isso se deve ao fato de o Partido Republicano ter, desde 2005, adotado um discurso antiimigração visto como contrário aos latinos. Já Hessy Fernández, porta-voz do Comitê Nacional Republicano, afirmou que são os democratas os responsáveis por defender políticas que prejudicariam as famílias e os negócios dos latinos, como o aumento dos impostos, o rechaço a tratados de livre comércio e um aparato de segurança nacional mais frágil. "O único candidato presidencial com experiência e caráter, o único que sempre lutou pelo bem-estar e pelos temas de interesse da comunidade latina é o senador McCain", afirmou. AMÉRICA LATINA Obama aproveitou sua visita à Flórida na semana passada para discorrer sobre a forma como enxerga as relações dos EUA com a América Latina, o que incluiria mais ajuda direta aos países da região, esforços para melhorar os aparatos de segurança, em especial o do vizinho México, e menos tratados de livre comércio. "Obama reconhece os vínculos que há entre os dois continentes. Se for eleito, Obama dará mais atenção à América Latina do que Bush (George W. Bush, atual líder dos EUA e membro do Partido Republicano)", disse Balsera. Obama tentará manter uma relação mais aberta e mais estreita com o México, bem como levantar restrições ao número de viagens de cubano-americanos para Cuba e ao montante de dinheiro enviado por essa comunidade a familiares que moram na ilha caribenha. O democrata ainda reavaliaria a política dos republicanos de selar tratados comerciais com países da região. "Os TLCs (Tratados de Livre Comércio) não são a cura absoluta para os problemas da América Latina", afirmou Balsera.