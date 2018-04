Obama tenta manter impulso em primárias ao redor da capital O senador Barack Obama espera manter na terça-feira sua série de vitórias sobre Hillary Clinton, nas disputas pela indicação democrata na capital federal e em dois Estados vizinhos. O favorito republicano John McCain e o ex-governador do Arkansas Mike Huckabee também se enfrentam no Distrito de Columbia (o equivalente ao distrito federal), em Maryland e na Virginia, numa jornada que pode selar a candidatura do senador. A votação ocorre sob muito frio, inclusive com a possibilidade de ligeiras nevascas durante a tarde. Apesar disso, analistas prevêem um forte comparecimento. As urnas serão fechadas às 19h na Virgínia (22h pelo horário de Brasília) e uma hora depois em Maryland e no Distrito de Columbia. Os resultados devem sair logo em seguida. Na disputa entre os democratas, a campanha de Hillary admite o favoritismo de Obama nas três localidades. O senador, que tenta ser o primeiro negro a governar os EUA, tem uma ligeira vantagem em termos de delegados escolhidos até agora para a convenção de agosto. Mas, fazendo campanha pela manhã numa loja de rosquinhas em Washington, o senador tentou minimizar o favoritismo que alguns lhe atribuem --mesmo por que ele já perdeu em Estados importantes onde as pesquisas indicavam sua liderança. "Nunca se espera que eu ganhe", disse ele a jornalistas, enquanto cumprimentava eleitores e esperava a chegada de suas rosquinhas. "Não ganho até ganhar. Esperavam que eu ganhasse em New Hampshire. Perdemos. Eu lembro disso." No fim de semana, Obama venceu Hillary em Maine, Louisiana, Nebraska e no Estado de Washington. Entre os republicanos, McCain acumula uma vantagem quase insuperável em termos de delegados já comprometidos com sua candidatura e consolidou seu favoritismo com a desistência do ex-governador de Massachusetts Mitt Romney, na semana passada. Apesar disso, Huckabee venceu em dois dos três Estados que fizeram prévias republicanas no sábado, e tem apoio de uma parte do eleitorado do partido que considera que McCain não é suficientemente conservador em questões como imigração e cortes de impostos. (Reportagem adicional de Deborah Charles, Jeff Mason e Caren Bohan)