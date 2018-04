Obama traça meta para envio de astronautas a Marte

"Para tanto, começaremos enviando astronautas para um asteroide pela primeira vez na história. Até meados da década de 2030, eu acredito que poderemos enviar humanos para a órbita de Marte e os trazer de volta em segurança. Um pouso em Marte será a próxima etapa."

Obama visitou hoje o local onde são lançadas as viagens espaciais norte-americanas. O presidente disse que o Centro Espacial Kennedy lançou os norte-americanos para o espaço e tem inspirado a nação por meio século.

Apesar do fim iminente do programa de voos com ônibus espaciais, ele tentou reassegurar aos funcionários da Nasa, a agência espacial do país, que a aventura no espaço vai continuar. Obama disse que o programa espacial norte-americano não é um luxo, mas uma necessidade para o país.

Ele afirmou estar "100% comprometido" com a Nasa e com seu futuro. Segundo ele, a Nasa representa o que significa ser norte-americano, "atingindo novas alturas e o que for possível", e não está perto de seu final. Com informações da Dow Jones.