Obama traça plano para uso de tropas terrestres contra o Estado Islâmico

Assessores do presidente americano, Barack Obama, discutiram ontem com parlamentares um plano elaborado pela Casa Branca para autorizar a ampliação dos esforços militares contra o Estado Islâmico (EI) no Iraque e na Síria. Obama pretendia apresentar nesta quarta, 11, ao Congresso um pedido para que tropas terrestres também participem do combate direto aos extremistas. A negociação deve levar à primeira votação sobre guerra no Congresso em 13 anos.

No mesmo dia, os pais de Kayla Mueller, voluntária americana sequestrada pelo Estado Islâmico, e Washington confirmaram a morte dela. O comunicado da família Mueller foi divulgado quatro dias após o grupo extremista afirmar que Kayla, de 26 anos, foi vítima de bombardeios conduzidos pela Jordânia na semana passada.

