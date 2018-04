Obama vai a ato para vítimas de ataque

"Eu tenho uma Glock 9 milímetros", afirmou ao jornal The New York Times no ano passado. Com uma pistola da mesma marca e calibre, Jared Lee Loughner, de 22 anos, disparou na cabeça de Gabrielle, matou 6 pessoas e feriu outras 14 no estacionamento de um supermercado de Tucson. Ontem, os médicos da deputada informaram manter a ventilação artificial, apesar de ela ser capaz de respirar sem ajuda de aparelhos.

Apesar do impacto do atentado, a mudança na cultura do Arizona em relação a armas de fogo é tida como improvável. No Estado, não é preciso permissão para porte de arma e restrições do passado foram removidas pela atual governadora, a republicana Jan Brewer. Sem ferir a lei, as pessoas podem estar armadas até em seus locais de trabalho.