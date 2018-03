Obama vai à Flórida de olho na economia

O democrata Barack Obama passou o dia de ontem promovendo suas idéias para a economia durante uma reunião sobre emprego na Flórida. O encontro faz parte da ofensiva lançada pelo candidato na segunda-feira, em conjunto com a senadora Hillary Clinton, para vencer no Estado - considerado crucial para a eleição do dia 4. Obama decidiu intensificar sua campanha na Flórida por causa do início de sua votação antecipada . Na polêmica eleição de 2000, o Estado deu ao republicano George W. Bush a vitória contra Al Gore. A ansiedade sobre o futuro econômico dos EUA tomou conta dos americanos desde que a crise financeira atingiu o país. A duas semanas da votação, os eleitores estão preocupados com a perda de aposentadorias, o aumento no preço das hipotecas e a diminuição da oferta de emprego. A questão da economia é particularmente importante na Flórida, cujos índices de desemprego estão acima do nível nacional. A disputa no Estado está apertada - uma média de pesquisas feita pelo site Real Clear Politics dá a Obama 2 pontos de vantagem sobre o republicano John McCain (48,6% a 46,6%). O encontro de ontem em Palm Beach, a poucos quilômetro ao norte de Miami, teve a participação de governadores democratas de quatro Estados-chave - Michigan, Ohio, Novo México e Colorado. Com exceção de Michigan, todos esses Estados votaram em Bush em 2004. No entanto, pesquisas recentes indicam a liderança de Obama em todos eles. Além dos governadores, participaram do evento empresários e especialistas - entre eles o presidente do Google, Eric Schmidt, e o ex-presidente do Banco Central americano Paul Volcker. Obama aproveitou a reunião para atacar as políticas econômicas defendidas por Bush e McCain. "A crise financeira, que atingiu governos, empresas e famílias, não surgiu da noite para o dia", disse o democrata. "O senador McCain não a reconheceu. Em vez de dar soluções, mês após mês ele ofereceu um pouco mais do que uma ignorância deliberada, ilusões e ideologia defasada." McCain também criticou Obama durante um evento de campanha na Pensilvânia, questionando a capacidade do democrata de governar. O republicano utilizou como base as declarações do candidato a vice na chapa democrata, Joe Biden. No fim de semana, Biden disse que esperava que Obama fosse testado, se eleito, por uma "crise generalizada" logo após a posse. FESTA DA VITÓRIA A equipe de Obama anunciou ontem que está organizando uma festa em Chicago para a noite do dia 4, quando seus partidários esperam comemorar a vitória do candidato nas eleições. O evento será no Grant Park, centro da cidade. AP, AFP E REUTERS