Obama vai ao Bataclan e presta homenagem às vítimas dos atentados em Paris

PARIS - Os presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, e da França, François Hollande, visitaram na noite de domingo o Bataclan, casa de shows em Paris onde 90 pessoas foram mortas por jihadistas nos ataques realizados no dia 13 de novembro.

Obama, Hollande e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, depositaram flores diante do prédio, situado no 11º distrito da capital francesa, antes de observar um minuto de silêncio. Após o ato, Hollande acompanhou Obama até o carro do presidente americano.

O líder dos Estados Unidos discursa nesta segunda-feira, 30, ao lado de outros 150 chefes de Estado na COP21, que termina no dia 11 de dezembro

Após o massacre, os três terroristas que estavam no local se mataram detonando coletes com explosivos.

Diversas autoridades passaram pelo Bataclan nos últimos dias para prestar homenagens às vítimas dos ataques, como a presidente do Chile, Michelle Bachelet, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. /AFP e EFE