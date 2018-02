Obama vai devolver 5% de seu salário ao Tesouro

A decisão de Obama, anunciada pela Casa Branca, será aplicada de forma retroativa para coincidir com o início dos cortes no mês passado e continuará por todo o ano. A taxa de 5% reflete o nível geral de cortes que entraram em vigor em 1º de março. O salário de Obama é de US$ 400 mil por ano.

O anúncio ocorre um dia após o secretário de Defesa dos EUA, Chuck Hagel, afirmar que vai voluntariamente abrir mão de parte do seu salário anual de US$ 200 mil, em solidariedade a cerca de 700 mil funcionários de seu departamento que terão férias coletivas não remuneradas este ano. As informações são da Dow Jones.