Obama vai devolver doações suspeitas

Mike McIntire - THE NEW YORK TIMES,

NOVA YORK - Dois irmãos americanos de Juan José Rojas Cardona, vulgo Pepe, magnata mexicano dos cassinos que fugiu de acusações de fraude e tráfico de drogas nos EUA e tem procurado um perdão para retornar, são grandes doadores e arrecadadores de fundos para a reeleição do presidente Barack Obama. Questionada sobre o caso, a campanha de Obama informou que devolverá o dinheiro levantado pela família, mais de US$ 200 mil.

Dono de cassinos, Pepe fugiu depois de libertado sob fiança em Iowa, em 1994. Desde então, ele esteve associado a violência e corrupção no México. Um telegrama do Departamento de Estado de 2009 diz que ele era suspeito de orquestrar o assassinato de um rival nos negócios e fazer doações de campanha ilegais a autoridades mexicanas.

Ainda em janeiro do ano passado, um dos irmãos de Cardona em Chicago, Carlos Rojas Cardona, pediu ao ex-presidente do Partido Democrata em Iowa que buscasse um perdão do governador para Pepe, segundo promotores daquele Estado. Não conseguiu. No fim do ano passado, Carlos Cardona e outro irmão em Chicago, Alberto Cardona, começaram a levantar dinheiro para a campanha de Obama e o Comitê Nacional Democrata. Os irmãos Cardona não têm nenhum histórico de doações políticas.

O dinheiro que Alberto Cardona levantou o coloca entre os principais arrecadadores, conhecidos como "bundlers", segundo uma lista divulgada pela campanha. Ele e Carlos Cardona deram cada um o valor máximo de US$ 30,8 mil ao Comitê Nacional Democrata.

Uma irmã, Leticia Rojas Cardona, do Tennessee, doou US$ 13 mil ao comitê nacional, e outro parente do Illinois doou US$ 12,6 mil, segundo os dados. Não há registro de alguma doação de Pepe.

Embora os dois irmãos vivam e trabalhem em Chicago, eles mantêm laços com Pepe no México. Alberto Cardona opera uma agência de publicidade no México e tem trabalhado para candidatos políticos apoiados por seu irmão. Os registros públicos também mostram que o nome de domínio do site de um restaurante que Pepe possui está registrado para Alberto Cardona.

Funcionários da campanha de Obama disseram que a maior parte do dinheiro levantado pelos irmãos Cardona veio deles próprios e de outros parentes, doações de cerca de US$ 200 mil. Membros da campanha estavam identificando outras doações, num total inferior a US$ 100 mil segundo se acredita, que foram reunidas por outras pessoas.

"Com base nas questões que foram levantadas, devolveremos as contribuições desses indivíduos e de quaisquer outros doadores que eles trouxeram para a campanha", disse Ben LaBoit, um porta-voz da campanha de Obama.

Pepe é uma das maiores figuras no violento e tumultuado ramo de cassinos no México. Em 2007, ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato atribuída a membros do crime organizado.

Um telegrama do Departamento de Estado, que fez parte do conjunto tornado público pelo site WikiLeaks, disse que ele era suspeito de ter passado ilegalmente US$ 5 milhões para campanhas políticas mexicanas em 2006.

Não houve resposta às mensagens enviadas a Alberto e a Carlos Cardona pela reportagem. Uma cunhada, Sarah Westall, de Minnesota, disse numa entrevista telefônica que "seria errado manchar outros membros da família com a publicidade negativa que cerca Pepe". Westall, casada com outro irmão Cardona, Gabriel, disse que Alberto e Carlos assumiram a arrecadação de fundos democrata porque faz muito que sua extensa família está envolvida em ajudar a comunidade latina e porque eles apoiavam o presidente. Não havia outras razões, segundo ela.

"Entendo que pareça muito ruim", disse ela. "Mas o restante da família é de pessoas muito decentes. O Pepe também é de fato uma pessoa muito boa." Sejam quais forem os motivos da família, o presidente não pode perdoar alguém de crimes estaduais.

No Condado de Johnson, em Iowa, as autoridades conhecem bem o passado de Pepe. Um dos nove filhos de pais mexicanos que cresceram em Iowa, Pepe, que nasceu no México, era atuante em questões de direitos civis na Universidade de Iowa. Quando estava na universidade, em 1990, foi acusado de malversação do dinheiro do governo para os estudantes. Um ano depois, foi acusado de fraudar sócios numa empresa de telemarketing que fundou, segundo registros judiciais.

Ele foi condenado a 5 anos de prisão, e enquanto aguardava uma apelação em liberdade, foi preso no Novo México acusado de tentar traficar maconha pela fronteira. Ele admitiu a culpa das acusações federais relacionadas a drogas em 1994, mas desapareceu quando estava em liberdade sob fiança, ressurgindo posteriormente no México.

Em 1998, promotores federais obtiveram aprovação de um juiz para anular o indiciamento relacionado a drogas, limpando sua ficha judicial no âmbito federal. Entretanto, seu atual status legal em Iowa, onde um juiz distrital ordenou sua prisão em 1992, é mais precário.

As primeiras doações de campanha de Alberto e Carlos Cardona foram feitas pouco depois de aparecerem os artigos na mídia revelando o passado criminoso de Pepe nos Estados Unidos e no México, no último trimestre do ano passado.