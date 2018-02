Obama vence disputa apertada com Hillary em prévia de Guam Barack Obama venceu a rival pela indicação presidencial do partido Democrata, Hillary Clinton, por apenas sete votos na eleição prévia de Guam, após um número recorde de moradores terem participado do pleito no pequeno território norte-americano no Pacífico, informaram autoridades neste domingo. Os resultados, após mais de 12 horas de apuração manual, mostraram que Obama recebeu 2.264 votos, ante 2.257 de Hillary. Na última primária democrata no local, em 2004, apenas 1.500 pessoas participaram do processo. "Claramente, os dois são igualmente populares, e nós devemos comemorar isso", disse à Reuters Josh Tenorio, coordenador da campanha de Obama na ilha. "Hoje é um bom dia para Guam." Com apenas quatro votos na convenção democrata, a eleição em Guam, ilha no Pacífico a mais de 20 horas de avião de Washington, praticamente não terá importância no duelo pela indicação do partido às eleições de novembro. Nenhum dos candidatos esteve em Guam -- eles fizeram campanha por emissoras de rádio -- e muitos norte-americano nunca nem ouviram falar da ilha, mas alguns moradores do local estavam animados por finalmente estarem no centro das atenções. "Muitas pessoas estavam confusas com o processo", disse Robert Lizama, um prefeito de Guam. "Houve muita atenção e participação, acho que foi muito importante." Guam, que tem menos de um quinto do tamanho do menor Estado dos EUA, Rhode Island, manda oito delegados com direito a meio voto cada um para a convenção do partido Democrata, que acontece em agosto. A vitória de Obama aumenta sua vantagem sobre Hillary na disputa pela indicação democrata para concorrer com o republicano John McCain na corrida à Presidência. A próxima grande prévia dos democratas acontece dia 6 de maio, em Carolina do Norte e Indiana. Os dois Estados têm juntos 187 delegados.