Obama vence disputa democrata na Geórgia

O senador Barack Obama ganhou a eleição primária democrata da Geórgia, na terça-feira, reforçando sua pré-candidatura à Presidência dos Estados Unidos, segundo projeções da mídia norte-americana. Ele derrotou a também senadora Hillary Clinton num Estado onde os dois cortejaram ativamente o eleitorado negro. Esse é o primeiro Estado a ir para Obama na chamada Superterça, quando quase metade dos Estados norte-americanos realizam as prévias dos partidos Democrata e Republicano para a eleição presidencial de 4 de novembro. Huckabee vence disputa republicana na Virgínia Ocidental Do lado republicano, o ex-governador do Arkansas Mike Huckabee venceu a disputa no Estado da Virgínia Ocidental nesta terça-feira, 5, derrotando John McCain e Mitt Romney no primeiro dos 24 Estados que têm votação para a escolha dos candidatos presidenciais de novembro, segundo projeções da mídia. Eleitores de 24 Estados norte-americanos votam na chamada 'Superterça' em meio a uma campanha presidencial ainda indefinida, na qual os democratas Barack Obama e Hillary Clinton travam uma disputa acirrada, enquanto o republicano John McCain tenta desferir um golpe definitivo contra o adversário Mitt Romney. No dia mais importante das prévias nos EUA, os pré-candidatos das duas legendas se enfrentam, tentando conquistar o maior número possível de delegados para as convenções de nomeação marcadas para meados deste ano.