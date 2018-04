Obama vence disputa democrata na Virginia O pré-candidato democrata Barack Obama ampliou sua série de vitórias sobre a senadora Hillary Clinton na briga pela indicação do partido às eleições presidenciais dos EUA, ao vencer a disputa na Virginia. O Estado é um dos três locais que realizam votações na região da capital norte-americana nesta terça-feira, ao lado de Maryland e do Distrito de Columbia (equivalente ao distrito federal) e espera-se que Obama obtenha fáceis vitórias após se sobrepor a Hillary nas disputas do fim de semana. O favorito para obter a indicação do Partido Republicano, o senador John McCain, e seu principal adversário, o ex-governador do Arkansas Mike Huckabee, travavam uma briga acirrada na Virginia. A votação ocorre sob muito frio. Apesar disso, analistas prevêem um forte comparecimento. As urnas foram fechadas às 19h na Virgínia (22h pelo horário de Brasília) e uma hora depois serão fechadas em Maryland e no Distrito de Columbia. Obama, que tenta ser o primeiro negro a governar os EUA, tem uma ligeira vantagem em termos de delegados escolhidos até agora para a convenção de agosto. Ele é apontado como favorito nas disputas desta terça-feira, depois de vencer Hillary em Maine, Louisiana, Nebraska, no Estado de Washington e nas Ilhas Virgens no fim de semana. Todas as três disputas desta terça aconteceram em terrenos férteis para Obama, com um grande número de eleitores de alta renda, que têm favorecido o senador por Illinois, além dos eleitores negros, que o têm apoiado maciçamente. Entre os republicanos, McCain acumula uma vantagem quase insuperável em termos de delegados já comprometidos com sua candidatura e consolidou seu favoritismo com a desistência do ex-governador de Massachusetts Mitt Romney, na semana passada. Apesar disso, Huckabee venceu em dois dos três Estados que fizeram prévias republicanas no sábado, e tem apoio de uma parte do eleitorado do partido que considera que McCain não é suficientemente conservador em questões como imigração e cortes de impostos. Hillary, que é senadora por Nova York, expressou confiança no futuro de sua campanha, apesar de parecer já ter desistido das disputas desta terça-feira e das batalhas da semana que vem em Wisconsin e no Havaí, todas favoráveis a Obama. Ela preferiu se concentrar nas vitais votações de 4 de março em Estados maiores, como Texas e Ohio. (Reportagem adicional de Deborah Charles, Jeff Mason, Andrew Stern e Caren Bohan)