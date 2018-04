Obama vence em Illinois;Hillary ganha no Tennessee e em Oklahoma O senador Barack Obama venceu a primária democrata do Estado de Illinois, derrotando a senadora Hillary Clinton em sua terra natal. Mas Hillary bateu o senador por Illinois nas primárias do Tennessee e de Oklahoma, segundo projeções da mídia norte-americana. Mais cedo, projeções já indicavam a vitória de Obama na Geórgia. Os primeiros resultados da Superterça confirmam a disputa acirrada dentro do Partido Democrata para a escolha do candidato à Presidência dos Estados Unidos nas eleições de novembro.