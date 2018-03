Obama vence McCain em quatro Estados decisivos, diz pesquisa O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, vence seu rival republicano, John McCain, em quatro Estados decisivos, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira. Segundo os pesquisadores, o resultado pode apontar para uma ampla vitória de Obama na eleição de novembro. O levantamento da Quinnipiac University mostrou que Obama vence McCain no Colorado, Michigan, Minnesota e Wisconsin, Estados que os estrategistas das campanhas incluem entre aqueles em que a disputa é mais acirrada e podem ser determinantes para o resultado. "Se estes números se mantiverem, será muito difícil o senador Obama não conquistar a Presidência por uma margem confortável", disse o diretor assistente da pesquisa, Peter Brown. . A sondagem indica que Obama lidera por 49 a 44 por cento no Colorado, 48 a 42 por cento no Michigan, 52 a 39 por cento no Wisconsin e 54 a 37 por cento em Minnesota. A margem de erro em cada Estado estava em torno de 2,6 pontos porcentuais. A corrida presidencial dos EUA não é decidida pelo simples voto nas urnas, mas pela contagem dos chamados colégios eleitorais dos Estados onde cada candidato venceu. A populosa Califórnia, por exemplo, tem 55 colégios eleitorais enquanto o Estado de Montana, que é escassamente povoado, possui três. Para vencer o candidato precisa ter um total de 270 colégios eleitorais. Ultimamente os candidatos têm dedicado a maior parte de sua campanha a um grupo de Estados "oscilantes" que podem se alinhar com qualquer um dos dois candidatos. Uma pesquisa da Quinnipiac na semana passada mostrou que Obama vence McCain nos maiores Estados oscilantes: Ohio, Flórida e Pensilvânia. Na pesquisa desta semana, Obama lidera com força entre as mulheres, minorias, eleitores independentes e jovens. McCain está na frente entre os homens no Colorado e os eleitores brancos no Michigan. Cerca de três quartos dos entrevistados disseram que já estão decididos.