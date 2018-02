Obama vence primárias da Carolina do Norte, segundo projeções Barack Obama ganhou a eleição primária do Partido Democrata na Carolina do Norte nesta terça-feira, vencendo a rival Hillary Clinton e ampliando sua vantagem sobre ela na corrida pela indicação para concorrer à Presidência dos Estados Unidos, projetou a mídia norte-americana. A vitória de Obama no maior Estado em disputa nesta noite o ajuda a ampliar sua vantagem na corrida por delegados para a convenção partidária no meio do ano, na qual o candidato será escolhido. A vantagem de Obama amplia a pressão para Hillary desistir da disputa, com críticos dizendo que ela tem poucas chances de vencer.