Obama venceria candidatos republicanos em eleições, aponta pesquisa

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Barack Obama, venceria candidatos republicanos em uma hipotética disputa eleitoral apesar de estar com a popularidade em baixa, aponta uma pesquisa publicada nesta quinta-feira, 16, pela canal NBC News.

O estudo indica que a popularidade do presidente é de 45%, o menor nível desde que assumiu a presidência, no início de 2009. Há um mês, esse nível era de 47%. Além disso, apenas um terço dos eleitores acredita que a economia - uma das áreas nas quais Obama é mais criticado - melhorará no próximo ano.

Mesmo assim, em hipotéticas disputas eleitorais com vários nomes de destaque entre os republicanos, incluindo a ex-governadora do Alasca Sarah Palin, o presidente americano sairia vitorioso em todas elas, segundo a enquete.

Contra o ex-pré-candidato presidencial republicano em 2008 Mitt Romney, Obama venceria por sete pontos percentuais - 47% a 40%. Contra outro possível candidato à presidência em 2012, John Thune, a vantagem é de 20 pontos - 47% contra 27%.

A maior distância é justamente para a ex-governadora do Alasca e líder do movimento conservador Tea Party, Sarah Palin. Obama, segundo a pesquisa, a derrotaria a ex-candidata à vice-presidência de John McCain por 55% a 33%.

Obama sofreu uma dura derrota eleitoral em novembro deste ano, quando seu partido, o democrata, perdeu a maioria na Câmara dos Representantes e viu sua vantagem sobre os republicanos no Senado diminuir.