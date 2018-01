Obama viaja para reforçar campanha de Hillary e de candidatos democratas ao Senado

WASHINGTON - O presidente Barack Obama está a caminho do estado norte-americano de Nevada, com o objetivo de dar um impulso na campanha de Hillary Clinton e ajudar o Partido Democrata retomar o controle do Senado.

Algumas das recentes viagens do presidente também se concentraram em estados que têm disputas apertadas tanto nas eleições presidenciais quanto na corrida para o Senado.

O líder democrata no Senado, Harry Reid, está se aposentando depois de cumprir um quinto mandato, e Obama está tentando manter o partido com uma liderança forte.

Ele fará um discurso em uma escola de ensino médio na área de Las Vegas para apoiar Clinton e a candidata ao Senado Catherine Cortez Masto, que concorre pela vaga com Joe Heck, que atualmente é parlamentar.

Obama vem tentando aproximar os candidatos republicanos ao Senado de Donald Trump em cada oportunidade. Heck afirma que não apoia Trump, mas os democratas dizem que a afirmação é apenas um movimento político. // Associated Press