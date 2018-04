Obama visita Canadá em primeira viagem oficial O presidente americano, Barack Obama, visitou ontem o Canadá, em sua primeira viagem internacional após assumir o cargo. Nas sete horas da visita a Ottawa, Obama abordou temas cruciais para os EUA, como a crise econômica mundial, o fornecimento de petróleo, meio ambiente e a guerra no Afeganistão. Segundo analistas, ao escolher o Canadá como primeiro destino, Obama demonstra que os EUA reconhecem a importância estratégica do país vizinho e garantem uma retaguarda segura no campo energético, tema especialmente sensível para os americanos. O Canadá é um dos maiores fornecedores de petróleo e gás para os EUA. Obama garantiu ontem ao premiê canadense, Stephen Harper, que seu governo quer ampliar o comércio com o Canadá, reduzindo o temor de adoção de medidas protecionistas. Os EUA e o Canadá têm um relacionamento comercial de US$ 1,5 bilhão por dia, o maior do mundo. AFEGANISTÃO Obama e Harper também conversaram sobre o apoio militar canadense no Afeganistão. Desde o início da missão, em 2002, o Canadá sofreu 108 baixas e planeja retirar seus 2.830 militares do Afeganistão até 2011. O presidente americano disse que não pressionou para que o Canadá prolongue sua missão no Afeganistão. "Eu certamente não pressionei o premiê a assumir qualquer compromisso que vá além dos que já foram assumidos", disse Obama. "Tudo o que fiz foi elogiar o Canadá." QUEBRA DE PROTOCOLO Obama quebrou ontem o protocolo no final da visita a Ottawa. Ele foi a um popular mercado, o Byward, onde comprou uma echarpe de seda e uma tradicional rosquinha canadense, chamada cauda de castor. Cumprimentou dezenas de pessoas e, após comer a rosquinha, seguiu para o aeroporto de Ottawa.