Obama visita New Jersey e é elogiado por republicano

ATLANTIC CITY - O presidente americano, Barack Obama, em campanha pela reeleição, visitou nesta quarta-feira New Jersey para inspecionar a devastação generalizada causada pela supertempestade Sandy na costa leste dos Estados Unidos e do Canadá. Com pelo menos 61 pessoas mortas nos EUA - a maioria por queda de árvores - e milhões afetadas pelos ventos fortes, cortes de energia e inundações, Obama cancelou aparições de campanha no Estado chave de Ohio para supervisionar a resposta do governo à tragédia.

Obama foi recebido no aeroporto de Atlantic City pelo governador de New Jersey, o republicano Chris Christie, que normalmente critica bastante o presidente. Mas Christie elogiou a postura de Obama durante os socorros e resgate aos atingidos pelo desastre. Segundo ele, Obama teve uma postura "maravilhosa" na gestão do desastre.

Logo após chegar a Atlantic City, Obama e Christie partiram no helicóptero Marine One para um voo de uma hora, em que inspecionaram a devastação provocada por Sandy nas cidades costeiras de New Jersey. Para parte do eleitorado, Obama pode ter parecido acima das disputas partidárias, ao cooperar com o governador Christie e ao participar dos trabalhos de recuperação dos estragos em New Jersey.

"O presidente merece um crédito enorme por ter socorrido New Jersey", disse Christie à televisão na terça-feira. Questionado se o candidato republicano Mitt Romney iria à cidade para ajudá-lo a lidar com a calamidade, Christie respondeu: "Não tenho ideia".

"Romney não tem planos para visitar comunidades atingidas pela supertempestade", disse um assessor do candidato republicano nesta quarta-feira. O candidato republicano fez campanha no condado de Coral Gables, no Estado da Flórida, poupado pela passagem do furacão Sandy. Romney fará campanha na quinta-feira no Estado da Virginia. As eleições presidenciais ocorrerão na próxima terça-feira, dia 6 de novembro.

Com AP e Dow Jones