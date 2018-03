Obama visitará Afeganistão e Iraque antes da eleição O candidato democrata à Presidência dos EUA, Barack Obama, disse na segunda-feira que pretende visitar o Iraque e o Afeganistão antes das eleições de novembro e que está animado com a recente queda na violência dentro do território iraquiano. Obama, que receberá o apoio formal do ex-presidente Al Gore em um evento de campanha marcado para segunda-feira à noite, falou ao telefone com o ministro iraquiano das Relações Exteriores, Hoshiyar Zebari, e repetiu seu apoio à retirada das forças norte-americanas do Iraque. "Eu disse a ele que aguardava ansiosamente para encontrá-lo em Bagdá", afirmou o candidato a repórteres em Flint, Michigan, um Estado importante para as eleições de novembro, na qual enfrentará o candidato republicano, John McCain. "Eu disse a ele como estou animado com a queda no número de episódios violentos no Iraque, mas também insisti que é importante para nós começarmos o processo de retirada das forças norte-americanas, deixando claro que não temos interesse em manter bases permanentes no Iraque", acrescentou. Assessores de Obama não quiseram divulgar detalhes sobre a visita. McCain, um defensor inveterado da guerra e frequente visitante do Iraque, criticou o adversário várias vezes por ele não ter ido ao Iraque desde 2006. Obama conversou com Zebari um dia depois de uma autoridade iraquiana ter se reunido com McCain em Washington. O republicano vem dando destaque aos temas da segurança nacional e da política internacional em sua campanha, afirmando que o candidato democrata é inexperiente demais para comandar os EUA. Na segunda-feira, McCain questionou as opiniões de Obama a respeito do Iraque. "Ele errou ao dizer que o aumento no número de soldados não funcionaria, errou ao dizer que estávamos fracassando no Iraque como resultado disso e está errado hoje", afirmou o republicano. 'SEM PRECIPITAÇÃO' O democrata, senador em primeiro mandato pelo Estado de Illinois, afirmou ter dito a Zebari que, se vencer a disputa, a Casa Branca "em um governo Obama fará todo o necessário para garantir que continuemos com o progresso feito pelo Iraque, que não agiremos com precipitação". Mas afirmou ser importante dar início à retirada dos soldados a fim de enviar um sinal de que a ocupação norte-americana do Iraque não é algo permanente. "Eu sempre disse que consultarei os comandantes das Forças Armadas e que sempre estaremos abertos à possibilidade de realizar ajustes táticos", afirmou Obama. "O importante é enviar um sinal claro ao povo iraquiano --e especialmente à liderança iraquiana-- de que a ocupação norte-americana terá um ponto final." Segundo McCain, o foco do debate em torno do Iraque durante a batalha presidencial deveria tratar de decidir se os EUA permitiriam que o aumento do contingente militar norte-americano no Iraque cumprisse seu papel. "As consequências do projeto do senador Obama de fixar um prazo e datas para a retirada sem considerar o cenário instalado levará, na minha opinião, a uma situação caótica e a um genocídio", afirmou McCain. Segundo Obama, os bilhões de dólares gastos no Iraque poderiam ser investidos de forma mais adequada dentro dos EUA. (Reportagem adicional de Andy Sullivan)