Obama visitará Israel nos próximos meses

"Quando o presidente falou com Netanyahu em 28 de janeiro eles discutiram a visita a Israel nos próximos meses", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Tommy Vietor. "O início do segundo mandato do presidente e a formação de um novo governo em Israel oferecem a oportunidade de reafirmar os profundos e duradouros laços entre os Estados Unidos e Israel e discutir uma série de questões de interesse mútuo, incluindo Irã e Síria. Detalhes adicionais sobre a viagem, incluindo a data, serão divulgados em um outro momento."

A imprensa israelense divulgou que a visita começaria em 20 de março. Segundo a Casa Branca, Obama também visitará a Cisjordânia e a Jordânia. As informações são da Dow Jones.