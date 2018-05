Obama visitará região atingida por tornados

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, viajará nesta sexta-feira ao Alabama, Estado mais atingido por uma série de tempestades e tornados que já deixaram mais de 250 mortos no sul e no leste do país.

Ao anunciar a viagem, nesta quinta-feira, o presidente descreveu a situação na região como "desoladora" e disse que os estragos são "nada menos que catastróficos".

Segundo Obama, o governo federal fará o possível para ajudar as comunidades atingidas a se recuperarem.

Na noite de quarta-feira, o presidente decretou estado de emergência no Alabama, onde pelo menos 180 pessoas morreram, incluindo 36 na cidade de Tuscaloosa, devastada por um tornado.

Calcula-se que 1 milhão de pessoas estejam sem energia no Estado, e o governador, Robert Bentley, diz que o número total de mortos deve aumentar à medida que as equipes de resgate avancem sobre as áreas atingidas.

A Guarda Nacional foi enviada ao Alabama para ajudar nos esforços de resgate, que contam com a participação de equipes de emergência e 2 mil soldados.

Além de avaliar a extensão dos estragos, Obama deverá agradecer às equipes de socorro e prestar solidariedade às famílias das vítimas.

Emergência

Segundo o serviço nacional de meteorologia dos Estados Unidos, mais de 300 tornados atingiram as regiões sul e leste do país desde a sexta-feira passada.

Só na quarta-feira foram 150 tornados e tempestades, em uma temporada que já é considerada a mais mortal em décadas nos Estados Unidos.

Além do Alabama, também estão em estado de emergência Arkansas, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Tennessee, Kentucky, Georgia e Virgínia.

As previsões meteorológicas indicam ameaça de novas tempestades no leste do país.