Obama volta a Washington após visita oficial à Argentina

BUENOS AIRES - O presidente americano Barack Obama partiu com sua família na madrugada desta sexta-feira, 25, de Buenos Aires rumo aos EUA, após dois dias de visita oficial à Argentina, que serviu para reiniciar as relações bilaterais entre os dois países.

O avião presidencial, Air Force One, decolou do Aeroporto Internacional de Ezeiza, nos arredores de Buenos Aires, à 0h12 desta sexta-feira.

A decolagem aconteceu quase meia hora depois que Obama e sua família chegaram a Ezeiza após uma viagem à cidade de Bariloche, um dos destinos turísticos mais importantes da Patagônia argentina. Obama e sua família permaneceram durante cerca de sete horas na região, em caráter de visita privada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O líder americano chegou à Argentina na quarta-feira, quando se reuniu com o presidente Mauricio Macri, que assumiu o Executivo argentino em dezembro de 2015 e que foi elogiado por Obama pelas políticas iniciadas nos primeiros 100 dias de governo.

Após a histórica visita a Cuba, Obama viajou ao território argentino junto com sua mulher, Michelle, suas filhas, Malia e Sasha, e sua sogra, Marian Robinson, além de uma grande comitiva oficial.

Na quarta-feira à noite, o presidente americano compareceu a um jantar de gala com Macri e sua mulher, Juliana Awada, no Centro Cultural do Bicentenário, onde dançou tango.

No dia seguinte, Obama visitou o Parque da Memória ao lado de Macri, em um passeio dedicado a homenagear as vítimas do regime militar argentino (1976-1983). Ele ainda anunciou que vai retirar o sigilo de documentos de seu país relacionados à ditadura para colaborar com o processo de justiça. /EFE