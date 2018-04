Obamas no Quênia reclamam de assédio Parentes do democrata Barack Obama que vivem no Quênia estão incomodados com a presença da mídia estrangeira no vilarejo onde moram. ''''Tem dias em que há até dez equipes de jornalistas aqui e isso atrapalha nosso dia-a-dia'''', disse Said Obama, tio do candidato. Os jornalistas querem saber mais sobre a origem do democrata, cujo pai é queniano.