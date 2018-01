Obesidade está na mira da OMS A obesidade alcançou proporções epidêmicas e autoridades médicas mundiais decidiram tratar o problema de forma mais agressiva a fim de evitar a explosão global de doenças relacionadas à gordura. Depois de anos concentrada na promoção de dietas saudáveis para conter a demanda por "junk food", a Organização Mundial da Saúde está agora examinando o que pode ser feito no lado dos fornecedores - buscando a cooperação dos produtores de alimentos. Nos últimos dois anos, especialistas têm confirmado que obesidade, diabetes e doenças cardíacas - comumente vistas como problemas dos mais ricos - estão se espalhando pelos países em desenvolvimento, mas novas pesquisas ofereceram o mais claro quadro até agora da situação global. Estudos apresentados hoje na reunião anual do órgão deliberativo da OMS oferecem a primeira grande visão dos índices de obesidade nos países em desenvolvimento. 300 milhões de obesos O quadro parece bem familiar, mesmo em regiões que sofrem de subnutrição. Foram incluídos números da África, Oriente Médio, América Latina e Caribe. "Estimamos que 22 milhões de crianças de menos de cinco anos em todo o mundo estão com excesso de peso ou obesas", disse Mary Bellizzi, uma especialista da Força-Tarefa Internacional da Obesidade que apresentou a pesquisa a ministros da Sáude no encontro. Estudos indicam que em algumas partes da África gordura e obesidade afetam mais crianças do que a subnutrição - algumas vezes quatro vezes mais. "Na África, você encontra 0,7% das crianças com traços de subnutrição, mas mais de 3% são gordas ou obesas", afirmou Neville Rigby, diretora de assuntos públicos da força-tarefa. A organização estima que 300 milhões de pessoas em todo o mundo são obesas e outras 750 milhões estão acima do peso ideal. Nos Estados Unidos, cerca de 60% dos adultos estão acima do peso ou obesos, assim como 13% de suas crianças. A força-tarefa estima que em alguns países mais de 30% das crianças são obesas. Bellizzi relatou que no Egito mais de 25% das crianças de quatro anos são gordas e que os índices de obesidade também ultrapassam os 25% entre crianças de 4 a 10 anos no Chile, Peru e México. Em Zâmbia e Marrocos, entre 15% e 20% das crianças de 4 anos são obsesas. "Penso que chegou a hora de se fazer alguma coisa sério a respeito", concluiu Bellizzi, depois do encontro. "Apenas educação não é o suficiente". "Você tem de olhar para a produção de alimentos, importação de alimentos - a produção de açúcar, de óleo que vai nas comidas que, no fim, são vendidas aos consumidores", disse. "Se continuamos com esta produção, com este produto que vai para algum lugar e as pessoas têm de comê-lo, então penso que precisamos dar uma olhada radical no suprimento de comida para garantir que a comida que é oferecida ao público tem baixo teor de gordura, de açúcar e sal", explicou. Especialistas da OMS estão começando a fazer isto. "Nossa visão geral é de que culpar as pessoas, no longo prazo, não funciona", avaliou Derek Yach, direitor-executivo da OMS para doenças não transmissíveis e saúde mental. "Existem duas estratégias. A primeira é trabalhar com os indivíduos, dar a eles a melhor informação para que possam fazer as melhores escolhas", disse. "O segundo passo muitas vezes exige a remoção de algum marketing pesado que pode bloqueá-los de fazer escolhas de uma maneira informada, particularmente entre as crianças". Consumo de cigarros Apesar de a OMS acreditar que o consumo de "junk food" tem de ser controlado, ela não está tratando o problema tão agressivamente como tem tratado o tabaco. A OMS tem uma relação combativa com a indústria do tabaco e está forjando uma legislação internacional para reprimir fortemente o consumo de cigarros. "Acreditamos que, antes de entrar na política de decisões sobre alimentos, temos de ter sérias discussões com a indústria alimentícia", afirmou Yach. "Pensamos que existe um enorme potencial para trabalharmos juntos na solução deste problema, o que não acreditávamos no caso da indústria tabagista". "Nossas discussões preliminares com a indústria alimentícia indicaram uma grande disposição de conversar conosco", revelou. "É bem provável que eles dêem uma olhada nas propagandas, mas estamos interessados no que eles farão de positivo conosco - promovendo atividades físicas em escala global, tentar fazer produtos com menos sal, açúcar e gorduras e mais atrativos para os jovens".