Obesidade pode matar mais que cigarro nos EUA A obesidade epidêmica aumentou tanto nos Estados Unidos que em breve deverá ultrapassar o tabaco como principal causa de mortes evitáveis, informou hoje o secretário de Saúde do país, David Satcher. Segundo ele, aproximadamente 300.000 pessoas morrem ao ano por conta das doenças relacionadas à obesidade. Cerca de 60% dos adultos e 13% das crianças estão acima do peso ou obesos nos Estados Unidos. De acordo com Satcher, o motivo não é nenhum mistério: "as pessoas comem mais calorias do que as eliminam". Ele sugeriu um ataque nacional contra a obesidade nos mesmos moldes do declarado pelo governo federal contra o fumo.