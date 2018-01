Obesos militantes dos EUA criticam a indústria das dietas Sem se envergonhar da gordura, cansados das piadas sobre obesos e aborrecidos com a obsessão nacional pelas dietas, ativistas donos de uns quilos a mais estão organizando um movimento de protesto contra a campanha dos médicos de combate à obesidade. "Estamos em plena caça às bruxas e os gordos são as bruxas", disse Marilyn Wann de São Francisco, membro ativo da Associação Nacional para o Avanço na Aceitação da Gordura. A associação, NAAFA por sua sigla em inglês, terá sua convenção anual a partir desta quarta-feira em Newark, New Jersey, reunindo ativistas para realizar eventos sociais e sessões sobre auto-aceitação, ativismo político e o movimento de "libertação dos gordos". A convenção acontecerá ao mesmo tempo em que o movimento luta para responder à campanha do governo federal, que alerta que a gordura é um "problema muito grave de saúde pública".