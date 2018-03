Obra 'anticapitalismo' é leiloada por US$ 500 mil Uma casa de leilões em Miami, nos Estados Unidos colocou à venda por US$ 500 mil um mural pintado "contra a exploração capitalista" em Londres. A obra, que é atribuída ao renomado grafiteiro Banksy, desapareceu do lugar onde foi instalada e, subitamente, surgiu no catálogo dos leiloeiros, que se recusaram a revelar como a obtiveram.