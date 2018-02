Obrador diz que não aceita resultado 'fraudulento' O candidato do Partido da Revolução Democrática (PRD, esquerda) à presidência do México, Andrés Manuel López Obrador, declarou nesta segunda-feira que não aceitará os resultados eleitorais preliminares que dão a vitória a Enrique Peña Nieto, do Partido Revolucionário Institucional (PRI), por considerar que houve "compra de votos" e outras "práticas fraudulentas" no pleito de ontem.