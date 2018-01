Obrador exige recontagem dos votos no México O candidato esquerdista à presidência do México, Andrés Manuel López Obrador, defendeu nesta terça-feira a recontagem voto a voto do pleito realizado no país no último domingo, afirmando que 3 milhões de sufrágios desapareceram na contagem preliminar. As declarações do candidato do Partido Revolucionário Democrático (PRD) indicam que o México corre o risco de enfrentar semanas, ou possivelmente meses, de incerteza política. A demanda, oficializada pelo diretor de campanha do PRD, Jesus Ortega, renovou os temores de que o candidato mobilize milhões de seus apoiadores para lançar protestos de rua caso ele não seja declarado vencedor. Mas os riscos de turbulência no campo político não assustaram o mercado financeiro, que pelo segundo dia consecutivo permaneceram estáveis após a aparente vitória de Calderón. Com mais de 98,45% dos votos contabilizados, o resultado preliminar dava 36,38% para o conservador Felipe Calderón e 35,34% para Obrador. Na segunda-feira à noite, o candidato esquerdista afirmou que usará todos os meios legais para questionar a aparente vitória eleitoral de Calderón. Em tom cauteloso, Obrador evitou classificar como fraudulenta a eleição de domingo e não convocou explicitamente seus simpatizantes a tomarem as ruas. Mas o ex-prefeito da cidade do México explicou que as autoridades estimaram uma participação na eleição de 41 milhões a 42 milhões de eleitores, enquanto a contagem preliminar do Instituto Federal Eleitoral (IFE) mostrava 38 milhões de votos contabilizados. A apuração preliminar mostrou Calderón com uma vantagem de cerca de 400 mil votos, ou cerca de um ponto porcentual. "Não podemos aceitar isso", disse López Obrador. Segundo o diretor de campanha do PRD, o partido irá solicitar a abertura dos pacotes de votos e a recontagem voto a voto "em alguns casos". Membros do PRD afirmaram que há indícios de que a contagem preliminar foi manipulada a favor do Partido da Ação Nacional (PAN), de Calderón e do atual presidente Vicente Fox. O IFE não respondeu à acusação. O presidente do instituto, Luis Eduardo Ugalde, pediu, ontem, cautela, afirmando que só daria os resultados oficiais quando as atas das 130 mil seções eleitorais do país forem revisadas. A contagem oficial dos votos começa nesta quarta-feira e pode levar dias. E, mesmo que o vencedor seja anunciado, os resultados poderão ser contestados na Justiça. Tensões As tensões cresceram nesta terça-feira no estado sulista de Oaxaca, onde professores em greve ocuparam prédios de empresas e bloquearam estradas, ignorando os pedidos para que congelassem as manifestações até que o novo presidente seja anunciado. Ambos os candidatos disseram-se vencedores na noite de domingo. E mesmo com as contagens preliminares divulgadas na segunda-feira indicando a vitória de Calderón, López Obrador continuou a clamar vitória. "Nós temos um compromisso com os cidadãos para defender o desejo de milhões de mexicanos", argumentou. Segundo o candidato do PRD, a eleição foi marcada por "muitas irregularidades", incluindo resultados mal anunciados e a contagem dupla de votos.